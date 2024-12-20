"Гуркіт у джунглях": переможець реваншу Усик – Ф'юрі отримає особливий пояс

Вже 21 грудня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі проведуть реванш в Ер-Ріяді. На кону другої зустрічі стоятимуть не лише усі пояси українського чемпіона.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман показав особливий пояс, який отримає переможець реваншу 21 грудня. На кону другого бою Усик – Ф'юрі стоятиме унікальний чемпіонський пояс, який присвятили 50-річчю легендарного протистояння Мохаммеда Алі проти Джорджа Формана, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт Маурісіо Сулеймана у соцмережі Х.

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Особливий пояс для тріумфатора

Пам'ятний бій навіть отримав назву "Гуркіт у джунглях". Його титул зроблений із золота та прикрашений леопардовим принтом. По боках пояса є зображення обох боксерів реваншу – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Вже 21 грудня усі дізнаються, на чиєму тілі буде красуватись цей унікальний титул. Відзначимо, що у першому бою тріумфував Усик (за роздільним рішенням суддів після 12 раундів).

Відео презентації пояса "Гуркіт у джунглях"

Це дуже особливий пояс, адже "Гуркіт у джунглях" вважається одним з найвеличніших боксерських поєдинків 20-го століття. 30 жовтня 1974-го року ДР Конго (нинішня назва така) Мохаммед Алі та Джордж Форман вийшли у в один ринг. Поєдинок тривав 8 раундів, у якій Алі завдав першої поразки Форману у кар'єрі та ще й нокаутом.

Зверніть увагу! На кону реваншу не буде стояти звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Наприкінці червня Усик подарував пояс IBF переможцю бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа та втратив статус "абсолюта".

Нагадаємо, що Джордж Форман досі володіє світовим рекордом. Повалений Мохаммедом Алі боксер досі є найстарішим чемпіоном світу. Це звання він здобув у віці 45 років. Цікаво, що Володимир Кличко прагне побити рекорд Формана, тому все більше чуток з'являється навколо можливого повернення українця у ринг.