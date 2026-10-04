Не секрет і не тренер: у Британії назвали справжню причину перемог Усика над Ф'юрі
Відомий британський тренер Домінік Інгл вважає, що Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі завдяки високій боксерській майстерності та вмінню чітко дотримуватися обраної тактики. За його словами, жодного особливого "секрету" успіху в протистоянні з британцем немає.
Також Інгл висловився про майбутній бій між Ф'юрі та Ентоні Джошуа й оцінив повернення Джошуа до співпраці з тренером Беном Девісоном. Свою думку фахівець озвучив на ютуб-каналі Boxing King Media.
Як Усик переміг Ф'юрі
Він зазначив, що Девісон може дати своєму підопічному чимало порад щодо бою з Ф'юрі, однак вирішальним фактором залишатиметься здатність самого боксера виконати задумане.
Звісно, перемогти Тайсона Ф'юрі можливо – Усик це довів. Хоча Джошуа й був у таборі Усика, він не дізнався про якийсь особливий секрет. Насправді жодного секрету немає,
– сказав Інгл.
За словами тренера, головну роль у перемозі Усика відіграла саме його майстерність у ринзі.
В Усика був план, загальне бачення, і саме від нього залежало втілення цього плану в життя. У ранніх раундах – скажімо, четвертому чи п'ятому – здавалося, що він починає видихатися, але потім відкрив у собі друге дихання, додав обертів і виснажив Тайсона,
– зазначив він.
Британець наголосив, що успіх українського боксера не можна пояснити виключно роботою тренерського штабу.
Я вважаю, що успіх насамперед був заслугою самого Усика. Можливо, Джошуа справді щось виніс із того досвіду,
– додав фахівець.
Інгл також підкреслив, що за десятиліття в боксі бачив чимало тренерів із різними підходами, тому не вважає зміну наставника гарантією успіху.
Нагадаємо, у першому бою Усик переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів. У дев'ятому раунді Тайсон побував у нокдауні. У реванші українець знову здолав британця, цього разу одностайним рішенням суддів.
Бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня на Principality Stadium у Кардіффі (Уельс).