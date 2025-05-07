Донька Ф'юрі заговорила про вкрадену перемогу над Усиком через війну в Україні

У 2024-му році Олександр Усик провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. Обидві зустрічі у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді закінчились перемогами українського боксера за рішеннями суддів.

На кону їх першого бою стояло звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Тоді Тайсон Ф'юрі володів поясом WBC, який у нього після першої зустрічі відібрав Олександр Усик, ставши новим "абсолютом" королівського дивізіону із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

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Звинувачення від доньки Ф'юрі

У реванші перемога Усика була дещо легшою. Українець здолав "Циганського короля" за одноголосним рішенням суддів.

Лише зараз донька Тайсона Ф'юрі заговорила про несправедливі фінальні результати цих поєдинків. Венесуела запевнила, що її батька обікрали, а Усик переміг лише тому, що в його країні триває війна, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Венесуели Ф'юрі.

Згадайте, як мого тата обікрали, забравши всі його пояси, тільки тому, що його суперник був з України. Це було явно через війну в Україні, я сама дивилася бій наживо, батько – переміг,

– заявила Венесуела Ф'юрі.

Усик завдав дебютних поразок у кар'єрі Ф'юрі на професійному ринзі. Саме після них на початку 2025-го року Тайсон вчергове пішов на пенсію. Наразі з'являються лише чутки, що британська битва проти Ентоні Джошуа може повернути Ф'юрі у ринг.

Хоча промоутер "Циганського короля" запевняє, що Тайсон трохи нудьгує, але насолоджується часом із родиною, попри це не забуває про тренування.