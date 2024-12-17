"Нокаутує у 8-12 раундах": ексчемпіон світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

До реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі залишилось лише чотири дні. Вже 21 грудня в Ер-Ріяді стане відомо, чи зможе український чемпіон захистити свої пояси.

Все більше прогнозів з'являється щодо переможця реваншу Усик – Ф'юрі. Тепер своєю думкою щодо другої зустрічі титанів хевівейту поділився колишній чемпіон світу Джо Кордіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на DAZN.

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Прогнозує нокаут для українця

33-річний боксер впевнений, що його земляк Тайсон візьме реванш в Усика. Кордіна прогнозує нокаут для українця в останніх чотирьох раундах. Джо гадає, що саме більші габарити Ф'юрі принесуть йому перемогу над Олександром.

Тайсон нокаутує Усика у 8-12 раундах. Спочатку він матиме труднощі з роботою ніг Усика, а потім вирішить, що настав час використовувати свою вагу та габарити, це зіграє вирішальну роль,

– сказав Кордіна.

Ще раніше "Циганський король" робив гучні заяви про нокаут для Усика. Однак отримав сміливу відповідь від Олександра. Український чемпіон запевнив, що слова про нокаут є лише мріями Тайсона, а мріяти ніхто йому не забороняв.

Нагадаємо! Саме Тайсон був близьким до нокауту у першому бою проти Усика. Ф'юрі врятували лише канати та гонг про закінчення раунду.

Цікаво, що такі легенди, як Майк Тайсон та Леннокс Льюїс теж будуть на стороні Тайсона та чекають перемоги Ф'юрі. Тому Усику потрібно "обламати" очікування та бажання легенд боксу.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Саме у цьому місці відбувся перший бій між боксерами, який закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів після усіх 12 раундів.