"Нуль шансів": відомий експерт назвав переможця ймовірної трилогії Усик – Ф'юрі

Джонні Нельсон поділився думками щодо Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Колишній чемпіон світу зачепив тему можливої трилогії між українським чемпіоном та "Циганським королем".

Британський експерт назвав переможця ймовірного третього бою Усик – Ф'юрі. Ексбоксер підкреслив наслідки другого поєдинку між боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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У Ф'юрі немає шансів

Джонні Нельсон вважає, що Олександр Усик без проблем здолає Тайсона Ф'юрі у можливому третьому поєдинку. Британець пояснив, що український чемпіон залишив свій слід у голові "Циганського короля".

Усик після реваншу залишив руйнівний слід у підсвідомсті Тайсона, це вплине на його ментальну силу. Тому якщо щось сказати про третій бій між ними, то у Ф'юрі просто нуль шансів на перемогу,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що Олександр Усик одноголосним рішенням переміг Тайсона Ф'юрі у пекельній битві в Ер-Ріяді 21 грудня 2024 року. Хоча "Циганський король" та його промоутер Френк Воррен вважають інакше.

Також Олександр Усик прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Тому ймовірний третій бій з Ф'юрі повинен зачекати, а може навіть не відбутись.