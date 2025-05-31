Відомий промоутер назвав найкращих боксерів століття: чи є серед них Усик

Відомий промоутер Френк Воррен висловив свою думку щодо найкращих боксерів сучасності. Менеджер обрав двох супертяжів.

На думку Френка Воррена, у світі є два супертяжі, які можуть позмагатись за звання найкращого. Відомий промоутер обрав двох найкращих супертяжів 21 століття, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто найкращі боксери століття

Воррен пригадав два поєдинки Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, виділивши обох боксерів.

В Усика та Тайсон були два близьких поєдинки. Більшість людей і експертів кажуть, що Усик найкращий супертяж у поколінні. Якщо Усик найкращий у поколінні, то Тайсон другий найкращий. Ці двоє – найкращі супертяжі цього століття, це факт,

– заявив Воррен.

Якщо Усик 19 липня проведе реванш з Даніелем Дюбуа у Лондоні, то Ф'юрі вчергове попрощався із професійним боксом після дебютних поразок у кар'єрі, яких йому завдав якраз українець. На початку 2025 року Тайсон пішов на пенсію. Щоправда, є багато чуток про можливе повернення у ринг "Циганського короля", хоча сам Ф'юрі спростовує ці здогадки.

Для українського чемпіона світу найближчий бій стане 24-м у професіоналах. У попередніх усіх Усик здобував перемоги (14 – нокаутом). Не виключено, що реванш проти Дюбуа стане передостаннім боєм у кар'єрі українця. Олександр роздумує над закінченням кар'єри та навіть обрав можливого суперника для прощального поєдинку. Усик не виключає варіанту з проведенням трилогії проти Ф'юрі, якщо той повернеться у профі-ринг.