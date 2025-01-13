Легендарний Холіфілд розповів, чому Усик переміг Ф'юрі у реванші

Минула чимала кількість часу після бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Однак найзапекліший мегафайт століття залишається темою номер один для обговорення.

Евандер Холіфілд висловився щодо поєдинку в Ер-Ріяді. Легендарний бокс назвав причину, чому саме український чемпіон здобув перемогу, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Усик показав волю

Евандер Холіфілд зазначив, що Олександр Усик у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі продемонстрував жагу та волю до перемоги. Саме це стало головним фактором звитяги українського боксера.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях також поділився думками щодо "Циганського короля". Холіфілд вважає Тайсона Ф'юрі хорошим бійцем.

Я знаю Ф'юрі, він хороший боєць. Він готовий померти заради того, що хоче. Знаєте коли я був боксером, у мене було так само. Я хотів перемогти, тому я робив усе, що необхідно для того, щоб стати найкращим,

– сказав Холіфілд.

Легендарний боксер також відповів на питання чи залишились у Тайсона Ф'юрі сили на майбутні поєдинки. На його думку, це не так важливо, якщо нічого не робити.

Холіфілд також поміркував над тим, як б'ється Олександр Усик. Евандер зазначив, що український чемпіон віддає усі сили на рингу задля того, щоб здобути бажану перемогу.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Український боксер захистив чемпіонські титули та підтвердив звання Короля хевівейту.