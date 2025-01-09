"Команда була такою": стало відомо, чому батька Ф'юрі не було у кутку Тайсона

Френк Воррен висловився про свого підопічного Тайсона Ф'юрі. Промоутер прокоментував поразку "Циганського короля" у пекельній битві з Олександром Усиком.

Засновник Queensberry Promotions розповів, чому батько Ф'юрі не був у кутку рингу. Саме команда британця ухвалила таке рішення, повідомляє 24 канал з посиланням на Seconds Out.

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Чому Джона Ф'юрі не було у кутку Тайсона

Френк Воррен зазначив, що рішення прийняла команда Тайсона Ф'юрі. Промоутер підкреслив, що вони зробили так, як вважали за потрібне, назвавши, це кроком вперед.

Воррен розповів, що для нього у цьому виборі не було ніяких розбіжностей. Адже Тайсон кмітливий хлопець і має хороший боксерський інтелект.

Усім потрібно розуміти, що це його батько. Він близький до свого батька, а той близький до Тайсона. Тому що є, те є. У другому поєдинку команда була такою, якою вона була,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що у запеклому протистоянні в Ер-Ріяді Олександр Усик вдруге здолав Тайсона Ф'юрі. Цього разу усі троє суддів віддали звитягу українському чемпіону одностайним рішенням – 116:112.