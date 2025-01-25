"Справжня суперзірка": колишній чемпіон світу оцінив перемогу Усика над Ф'юрі

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у пекельній битві в Ер-Ріяді. Тим самим український чемпіон не тільки зберіг титули, а також залишився непереможеним у професійному ринзі.

Олександр Гвоздик висловився щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Ексчемпіон світу оцінив перемогу Короля хевівейту над "Циганським королем", повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Гвоздик пишається Усиком

Український боксер Олександр Гвоздик поділився враженням від бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. "Цвях" вважає перемогу свого співвітчизника, чимось неймовірним.

Гвоздик також зазначив, що він пишається тим, що знайомий з українським чемпіоном. Він вважає, що Усик один з найкращих боксерів за всю історію існування спорту.

Фантастика. Сашко – це просто космос. Я пишаюся, що був разом з ним у збірній, що ми жили з ним в одній кімнаті. Зараз він справжня суперзірка та один з найкращих боксерів в історії цього виду спорту,

– сказав Гвоздик.

Також Олександр розповів, що він спілкувався з Усиком після бою та привітав з перемогою. Гвоздик зазначив, що український чемпіон невдовзі має завітати у Каліфорнію та висловив надію зустрітись з ним.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Український чемпіон вписав своє прізвище "золотими буквами" в історію боксу.