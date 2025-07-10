"Це не випадковість": колишній чемпіон світу оцінив доцільність трилогії Усик – Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі нещодавно оголосив про рішення повернутись у професійний ринг. Британець засумував на пенсії та хоче втретє битись проти Олександра Усика.

Дюк Маккензі висловився про трилогію між Усиком та Ф'юрі. Зокрема, колишній чемпіон світу розповів, чи варто проводити третій поєдинок між українським чемпіоном та "Циганським королем", повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Чи варто Усику знову битись з Ф'юрі

Дюк Маккензі наголосив, що Тайсон Ф'юрі просто марить. Адже "Циганський король" чисто програв два поєдинки не лише в очах Маккензі, а й в очах суддів.

Зі слів Маккензі, Ф'юрі скаржиться лише тому, що не прийняв поразку та намагається переконати себе у перемозі. Колишній чемпіон світу наголосив, що Тайсон повинен проявити мужність та прийняти цей результат.

Якщо хтось перемагає тебе двічі, це не випадковість. Усик знову його переможе. Якщо ти вже зробив це двічі, ти зробиш це знову. Я думаю, Усик має піти на пенсію непереможеним, тому що ніхто не зможе його перемогти. Даніель Дюбуа не зможе – це мій прогноз. Тайсон Ф’юрі точно не зможе,

– сказав Маккензі.

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Битва року відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Карл Фроч висловися щодо трилогії між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Колишній чемпіон світу вважає, що у тому, що британець програв українцю немає нічого ганебного.