Бій з тінню та запальні танці: як минуло відкрите тренування Усика в Ер-Ріяді – яскраве відео

У середу, 18 грудня, боксери взяли участь у відкритому тренуванні напередодні вечора боксу в Ер-Ріяді, який відбудеться 21 грудня. Олександр Усик прибув на медіазахід останнім та спричинив фурор.

Якщо Тайсон Ф'юрі не був дуже активним на відкритому тренуванні, то від Олександра Усика аж перла шалена енергетика. Український чемпіон прибув на відкрите тренування на човні, повідомляє 24 Канал.

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Шалена енергетика та живе виконання Пивоварова

Після чого його вихід до рингу та саме відкрите тренування супроводжувалось живим та запальним співом зірки українського шоубізу Артема Пивоварова, який приїхав разом із Усиком в Ер-Ріяд. Український виконавець теж виклався на усі сто та поділився своєю божевільною енергетикою з усіма присутніми на медіазаході.

Відео прибуття Усика на відкрите тренування

Вже на ринзі Усик трохи побоксував з тіньовим суперником і навіть встиг станцювати. Олександр був сконцентрованим, але у дуже гарному настрої.

Відео відкритого тренування Усика

Усик повністю готовий до другого бою проти Тайсона, який обіцяє нокаутувати українця та поставити крапку на його кар'єрі. Олександр дуже спокійно реагує на ці гучні балачки "Циганського короля".

Попереду на боксерів чекають ще остання пресконференція перед реваншем і традиційна церемонія зважування. Останні медіазаходи заплановані на 19-те та 20-те грудня.

А вже 21 грудня Усик та Ф'юрі зійдуться пліч-о-пліч на одному ринзі "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді. В Україні цей двобій можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO після опівночі вже на 22-ге грудня.