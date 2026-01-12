Спортивний функціонер назвав умову для перемоги Ф'юрі над Усиком

Тайсон Ф'юрі на початку січня 2026 року оголосив про повернення у бокс. Серед можливих суперників "Циганського короля" є Олександр Усик.

Спенсер Браун, менеджер Ф'юрі, назвав умову, за якої його клієнт може здолати Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Що сказав Браун про Усик – Ф'юрі?

Спортивний функціонер вважає, що Ф'юрі може перемогти Усика, якщо бій відбудеться в Англії.

Бій з Усиком – чудовий варіант. Я вважаю, що якщо Тайсон битиметься з ним в Англії, він його переможе. Підтримка публіки дасть додаткові 10 відсотків,

– сказав Браун.

Раніше Кріс Алгієрі висловився про повернення Ф'юрі. Він назвав боксера, з яким не варто битися "Циганському королю".

Кого з боксерів має уникати Ф'юрі?

Колишній чемпіон світу у коментарі Boxing Scene заявив, що Ф'юрі не треба битися проти Усика.

"Нехай краще Ф'юрі б'ється з Вордлі. Фабіо заслужив свій топовий бій проти елітного суперника. Не хочу бачити ще один поєдинок Тайсона та Усика. Чим більше часу ти проводиш у рингу з Усиком, тим більше ти розумієш, наскільки він кращий за тебе", – сказав Алгієрі.

Як Ф'юрі бився з Усиком?