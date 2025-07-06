Тайсон збрехав: з'явились неочікувані деталі можливої трилогії Усик – Ф'юрі

Днями Тайсон Ф'юрі анонсував третій бій із Олександром Усиком. "Циганський король" навіть назвав дату та місце проведення трилогії – 18 квітня 2026 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

Джерело, яке наближене до оточення Тайсона Ф'юрі повідомило, що між командами британця та Олександра Усика наразі немає жодних домовленостей щодо третього двобою. Офіційних перемовин між командами не було, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Трилогії Усик – Ф'юрі може не бути

Тим паче, що на 18 квітня 2026 року лондонський стадіон "Вемблі" вже зайнятий.

Нагадаємо, що у команді українського чемпіона назвали бій, який важливіший за трилогію із Ф'юрі. Наразі уся концентрація Олександра спрямована на найближчий реванш проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться вже 19 липня поточного року.

Натомість Тайсон виклав одіозне та образливе відео з секс-лялькою з обличчям Усика, запевнивши, що готується до трилогії. Промоутер Едді Хірн заявляв, що третій бій між Усиком і Ф'юрі не зацікавить нікого на відміну від британської битви Тайсона проти Ентоні Джошуа.

Цікаво, що сам "Циганський король" запевняв, що відновить кар'єру лише заради бою із Усиком. Відзначимо, що Тайсон вчергове закінчив кар'єру на початку 2025-го, коли у 2024-му зазнав дебютних поразок у профі-рингу, яких йому завдав Усик.