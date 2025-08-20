Олександр Усик переміг у реванші Даніеля Дюбуа та тепер зобов'язаний битись проти Джозефа Паркера. Проте український боксер може, попри втрату титулу WBO, обрати іншого суперника.

"Короля хевівейту" почали часто пов'язувати з Мозесом Ітаумою. Бен Девісон назвав боксера, з яким треба побитись Олександру Усику, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24/7.

З ким має побитись Усик?

Тренер Мозеса Ітауми, що справа зовсім не у грошах, адже його підопічний має шанс зустрітись проти найкращого представника королівського дивізіону в історії. Боксер має нагоду перевірити свої вміння у бою з асболютним чемпіоном світу.

Бен Девісон також наголосив, що Олександру Усик варто погодитись на бій проти Мозеса Ітауми. На його думку, український чемпіон ще не боксував з таким суперником.

Усик ще не зустрічався на рингу з кимось на кшталт Мозеса, тому що таких просто не було. Хтось, хто може змагатися за боксерським IQ з ким завгодно в будь-якій ваговій категорії. Хтось моторний, швидкий і дуже сильний. Його ще не було,

– сказав Девісон.

Нагадаємо, що Олександр Усик зобов'язаний битись проти Джозефа Паркера, який є головним претендентом на пояс WBO. Інашке український боксер втратить титул та статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Раніше повідомляли про те, що Джозеф Паркер розповів, чи отримає він бій проти Олександра Усика найближчим часом. Новозеландський боксер налаштований негативно.