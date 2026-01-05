"Це зашкодить його кар'єрі": легенда боксу зізнався, чи варто проводити бій Усик – Ітаума

Легендарний колишній боксер Леннокс Льюїс висловив свою думку щодо ймовірного бою Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Він не в захваті навіть від ідеї такого протистояння.

Леннокс Льюїс припустив, чи варто Мозесу Ітаумі розділяти один ринг із Олександром Усиком. Легенда боксу впевнений, що 21-річному британцю ще занадто рано битись із колишнім абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Чи варто проводити бій Усик – Ітаума?

На думку Льюїса, Ітаума ще вчиться і проходить важливий етап становлення. Леннокс додав, що Мозесу потрібно дочекатись правильного моменту, коли він справді буде готовий.

Чи варто Ітаумі битися проти Усика? Ні, це занадто, йому зарано битися з ним. Зараз він лише вчиться і проходить важливий етап становлення. Поспіх у боксі ніколи не приводить до хорошого результату – можна серйозно нашкодити власній кар’єрі. Потрібно чекати правильного моменту, коли ти справді готовий. Усик не вічний, він не буде боксувати ще довго, тож шанс обов’язково з’явиться. Головне – не форсувати подій,

– заявив Льюїс.

Цікаво, що британець Тайсон Ф'юрі переконаний, що Ітаума би зміг здолати будь-якого старого боксера, який навіть перебуває у топі.

"Моя думка – це думка людини, яка була там і виграла всі пояси. Бокс — це гра молодих. Він не чекає ні на кого. Мозес винесе всіх старих – Усика, Джошуа... Навіть того, хто забрав у мене пояси. Старому Усику не треба зв’язуватися з ним", – висловився Ф'юрі у своєму профілі в інстаграмі.

Щоправда, свого часу сам "Циганський король" навідріз відмовився битись з Ітаумою.

Як Ітаума оцінив реальність бою проти Усика?

В інтерв'ю Sean Zittel непереможний британець розповів, чи відбудеться його бій проти Усика. Мозес висловлював своє бажання та готовність до такого великого двобою.

"Я не думаю, що поєдинок відбудеться. Якщо Усик битиметься зі мною і я виграю – це скасує усі ті здобутки, що він має. На мою думку, це скасує усе, чого він досяг. Але я хотів би розділити із ним у реальному поєдинку або спаринг-сесії", – розповів Ітаума.

До слова. Мозес Ітаума у свій 21 рік провів 13 переможних боїв (11 – нокаутом) при нулі поразок.

Що відомо про плани Усика та Ітауми?