Було багато обговорень щодо можливого поєдинку Усика проти Ітауми. Свою позицію щодо цього потенційного бою вирішив озвучити й ексчемпіон, про що повідомляє Boxing News 24/7.

Чому Белью проти бою Усик – Ітаума?

За словами Белью, вихід Ітауми на бій проти такого досвідченого суперника, як Усик, зараз був би передчасним рішенням.

Я вважаю, що було б абсолютним божевіллям випускати Мозеса Ітауму на бій з Усиком, коли він ще жодного разу не заходив далі шостого раунду,

– заявив ексчемпіон.

Колишній чемпіон світу зазначив, що Усик міг би скористатися відсутністю у молодого британця досвіду тривалих боїв.

План Усика був би простим: "Мені треба лише протриматися з тобою шість раундів, хлопче. Я заведу тебе туди, де ти ще ніколи не був",

– пояснив Белью.

Водночас він звернув увагу, що найвагомішою перемогою Ітауми наразі залишається бій проти Джермейна Франкліна.

При цьому британець відзначив роботу промоутера Френка Воррена, який, за його словами, грамотно будує кар'єру молодого боксера.

Одну річ Френк Воррен робить дуже добре, і цього ніхто не може заперечити. Він чудово будує кар'єру боксера. Він створює навколо нього такий ажіотаж, що назад дороги вже немає. Саме на цьому етапі зараз перебуває Мозес,

– сказав він.

Наступний поєдинок Ітауми запланований на 29 серпня, його суперником стане хорватський боксер Філіп Хргович. Бій відбудеться на арені O2 у Лондоні (Велика Британія). У межах андеркарду також очікується виступ українського боксера Дениса Берінчика, який, імовірно, зустрінеться із Семом Ноуксом.

Наступним і, найімовірніше, останнім суперником у кар'єрі Усика стане американський ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер. Наприкінці червня 2026 року українець відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів.