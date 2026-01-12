В Усика залишилося 12 місяців: у Британії назвали боксера, який скине українця з трону
- Колишній чемпіон Джордж Гроувз вважає, що Мозес Ітаума може перемогти Олександра Усика через рік, хоча зараз українець є фаворитом.
- Ітаума, якому всього 21 рік, вже претендує на чемпіонський бій, але йому радять зачекати, оскільки Усик має великий досвід перемог над британськими боксерами.
Домінування Олександра Усика у важкій вазі не дає спокою багатьом боксерам, а також експертам. Щоразу у ЗМІ з'являються все нові імена про те, хто ж скине непереможного українця з трону.
Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз вважає, що Усика може зупинити перспективний британець Мозес Ітаума. Про це пише 24 Канал з посиланням на Boxingnewsonline.
Хто може перемогти Усика?
21-річний Ітаума, якого встигли охрестити "Новим Майком Тайсоном", швидко став популярним і вже претендує на чемпіонський бій по лінії WBA й WBO.
Та ексчемпіон світу Гроувз радить британцю зачекати з поєдинком проти Усика, який володіє титулами WBC, WBA та IBF. На його думку, Ітаума, можливо, зможе перемогти українця через рік.
Я думаю, що зараз він (Усик – 24 Канал) переможе Мозеса Ітауму. Я думаю, що, можливо, через 12 місяців він не переможе Ітауму. І, можливо, тоді це буде як передача естафети,
– сказав експерт.
Що говорить проти Ітауми?
Ажіотаж навколо британця досить великий, попри те, що він провів лише 13 поєдинків і 26 професійних раундів. Натомість в активі Усика, як свідчать дані BoxRec, 24 поєдинки у напівважкій й важкій вазі та 204 раунди.
Але проти Мозеса говорить інший цікавий нюанс: на професійному ринзі Усик зустрічався з п'ятьма представниками Британії та всіх переміг.
Як Усик бився з британцями?
- Усик – Тоні Белью (перемога нокаутом у 8 раунді);
- Усик – Дерек Чісора (перемога за очками);
- Усик – Ентоні Джошуа (двічі перемога за очками);
- Усик – Даніель Дюбуа (двічі перемога нокаутом);
- Усик – Тайсон Ф'юрі (двічі перемога за очками).
Коли Усик та Ітаума проведуть наступні бої?
Ітаума офіційно повернеться у ринг 24 січня та зустрінеться з американцем Джермейном Франкліном. Натомість ім'я наступного суперника Усика наразі точно не відоме.
Українець хоче скористатися правом добровільно захистити свої чемпіонські титули проти Деонтея Вайлдера, який до зустрічі з Тайсоном Ф'юрі домінував у важкій вазі.
У команді Усика повідомляли про переговори з представниками Вайлдера щодо організації поєдинку. Зокрема, американець чудово відреагував на виклик Усика та хоче скористатися шансом зустрітися з українцем.