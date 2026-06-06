"Це не той поєдинок": британський боксер зробив несподівану заяву про бій Усика з Кабаєлом

Після тріумфу Олександра Усика над Ріко Верховеном постало питання про захист його титулу WBC. Його потенційним суперником може стати Агіт Кабаєл.

Британський боксер Дерек Чісора висловив переконання, що чинний володар поясів WBC, WBA та IBF без труднощів переможе тимчасового чемпіона WBC, якщо вони зустрінуться в рингу. Про це повідомляє Boxing News Online.

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Який прогноз назвав Чісора на бій Усик – Кабаєл?

Він закликав українця прийняти цей виклики, оскільки не вважає німецького боксера серйозною загрозою для лідера дивізіону. Чісора прогнозує, що Усик завершить цей бій достроково.

Я вважаю, що Усик має погодитися на бій з Кабаєлом, тому що це легкий поєдинок. Агіт не такий хороший, як сам про себе думає – Усик здолає його менш ніж за вісім-десять раундів,

– заявив Чісора.

Боксер визнав, що Кабаєл має непогані результати, зокрема серію дострокових перемог ударами по тулубу. Проте, на думку британця, рівень німця суттєво недотягує до еліти світового боксу, а сам поєдинок навряд чи викличе великий ажіотаж у всьому світі, окрім самої Німеччини.

На рахунку 38-річного Усика наразі 25 перемог без жодної поразки. Кабаєл також залишається непереможеним із рекордом 27 перемог 0 поразок.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл?

WBC санкціонувала поєдинок між чемпіоном у суперважкій вазі Усиком та обов'язковим претендентом, тимчасовим чемпіоном організації Кабаєлом із Німеччини. Командам боксерів надали 30 днів для досягнення домовленості. 23 травня Усик переміг кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді. Після оголошення результату Кабаєл піднявся на ринг і кинув виклик українцю, на який Усик попередньо погодився.