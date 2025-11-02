У WBC відреагували на можливий бій Усика із непереможним чемпіоном

На початку жовтня 2025 року Олександр Усик отримав виклик на бій від німецького боксера Агіта Кабаєла. Німець володіє титулом тимчасового чемпіона за версією WBC та має право претендувати на бій з непереможним українцем.

У WBC вже відреагували на такий потенційний бій Олександра Усика проти Агіти Кабаєла. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман прокоментував дану ситуацію, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

Якою була реакція WBC на можливий бій Усик – Кабаєл?

За його інформацією, у грудні відбудеться конференція WBC, на які вони розглянуть кожну вагову категорію, дадуть оцінку та винесуть рішення щодо кожного дивізіону.

Сулейман наголосив на тому, що вони пішли на зустріч Усику та посприяли Олександру повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Отже, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі, потім був реванш. З якоїсь причини Даніель Дюбуа став чемпіоном IBF, але тепер українець знову став абсолютним чемпіоном. Володарем тимчасового титулу WBC є Кабаєл, і я думаю, що він захищатиме свій титул у січні. Проте, як я вже сказав, ми збираємося розглянути і суперважку категорію, і всі інші під час конференції,

– зауважив президент WBC.

Сам Кабаєл запевняв, що Усик міг би закінчити кар'єру на переповненому стадіоні у Німеччині, де його б підтримала велика українська діаспора.

"Я для нього – найнебезпечніший виклик, адже я молодий і голодний до перемог. Поєдинок з Усиком у Німеччині зібрав би будь-який стадіон – Veltins Arena чи Merkur Arena. Тут у мене велика армія фанів, а також багато українців. Чому б Усику не завершити кар’єру перед такою публікою? Кожен, хто виходить проти нього, має бути готовим фізично й психологічно", – процитувало слова Агіта видання Sport.de.

Раніше була інформація, що Кабаєл може повернутись у ринг вже 10 січня 2026 року, провівши двобій проти Тоні Йоки.

Що відомо про Агіта Кабаєла?