В WBC отреагировали на возможный бой Усика с непобедимым чемпионом

В начале октября 2025 года Александр Усик получил вызов на бой от немецкого боксера Агита Кабаела. Немец владеет титулом временного чемпиона по версии WBC и имеет право претендовать на бой с непобедимым украинцем.

В WBC уже отреагировали на такой потенциальный бой Александра Усика против Агиты Кабаэла. Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал данную ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Какой была реакция WBC на возможный бой Усик – Кабаел?

По его информации, в декабре состоится конференция WBC, на которые они рассмотрят каждую весовую категорию, дадут оценку и вынесут решение по каждому дивизиону.

Сулейман отметил, что, что они пошли на встречу Усику и помогли Александру вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Итак, Александр Усик победил Тайсона Фьюри, потом был реванш. По какой-то причине Даниэль Дюбуа стал чемпионом IBF, но теперь украинец снова стал абсолютным чемпионом. Обладателем временного титула WBC является Кабаел, и я думаю, что он будет защищать свой титул в январе. Однако, как я уже сказал, мы собираемся рассмотреть и супертяжелую категорию, и все остальные во время конференции,

– отметил президент WBC.

Сам Кабаел уверял, что Усик мог бы закончить карьеру на переполненном стадионе в Германии, где его бы поддержала большая украинская диаспора.

"Я для него – самый опасный вызов, ведь я молод и голоден к победам. Поединок с Усиком в Германии собрал бы любой стадион – Veltins Arena или Merkur Arena. Здесь у меня большая армия фанов, а также много украинцев. Почему бы Усику не завершить карьеру перед такой публикой? Каждый, кто выходит против него, должен быть готовым физически и психологически", – процитировало слова Агита издание Sport.de.

Ранее была информация, что Кабаэл может вернуться на ринг уже 10 января 2026 года, проведя поединок против Тони Йоки.

Что известно об Агите Кабаэле?