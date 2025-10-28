Кабаел долго не мог найти соперника для поединка. Однако в конце концов немецкий боксер узнал имя следующего оппонента, сообщает 24 канал.

С кем будет драться Кабаел?

Агит Кабаел будет драться против Тони Йоки. Официального подтверждения поединка еще не было, но о бое с немцем французский боксер объявил на своей странице в инстаграме.

Олимпийский чемпион 2016 года заявил, что он подписал контракт на бой с Кабаелом. Поединок должен состояться 10 января 2026 года в немецкого Обергаузене, что ранее уже анонсировал Агит.

Агит Кабаил, ты же хотел драться, не так ли? Твоя команда прислала мне контракт, и я его подписал. Давай сделаем это,

– написал Йока.

Ранее издание The Ring сообщало, что Агит Кабаел бросил вызов Даниэлю Дюбуа на бой.

"Я слышал, что у Дюбуа тоже нет соперника. Почему бы не Кабаэл – Дюбуа? Я готов ко всем", – высказался Кабаел.

Что известно о Кабаэле и Йоке?