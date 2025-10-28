Кабаел долго не мог найти соперника для поединка. Однако в конце концов немецкий боксер узнал имя следующего оппонента, сообщает 24 канал.
С кем будет драться Кабаел?
Агит Кабаел будет драться против Тони Йоки. Официального подтверждения поединка еще не было, но о бое с немцем французский боксер объявил на своей странице в инстаграме.
Олимпийский чемпион 2016 года заявил, что он подписал контракт на бой с Кабаелом. Поединок должен состояться 10 января 2026 года в немецкого Обергаузене, что ранее уже анонсировал Агит.
Агит Кабаил, ты же хотел драться, не так ли? Твоя команда прислала мне контракт, и я его подписал. Давай сделаем это,
– написал Йока.
Ранее издание The Ring сообщало, что Агит Кабаел бросил вызов Даниэлю Дюбуа на бой.
"Я слышал, что у Дюбуа тоже нет соперника. Почему бы не Кабаэл – Дюбуа? Я готов ко всем", – высказался Кабаел.
Что известно о Кабаэле и Йоке?
Агит Кабаел за свою карьеру провел 26 боев. Немецкий боксер не потерпел ни одного поражения.
В феврале 2025 года Кабаел победил Чжана Чжилея. Немец стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Тони Йока провел 17 поединков в профессиональном ринге. Французский боксер одержал 14 побед и потерпел три поражения.