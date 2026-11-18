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Красюк пригадав історію Кличка, який після чотирирічної перерви у професійному боксі відновив кар'єру, завоював пояс чемпіона світу за версією WBC, а згодом остаточно повісив рукавички на цвях. Про це він розповів на ютуб-каналі "About Boxing".

Красюк порівняв Усика з Кличком і Ломаченком

За словами промоутера, подібний сценарій можливий і для Усика. Українець може відпочити протягом двох-трьох років, підтримувати фізичну форму, а потім провести ще кілька поєдинків.

Водночас Красюк вважає, що в надважкій вазі Усик уже досяг усього можливого. Він нагадав, що боксер відмовився від усіх чемпіонських поясів, тому нових вершин у цій категорії для нього фактично не залишилося.

У надважкій вазі для нього вже все завершено. У нього більше немає поясів – він відмовився від усіх титулів. Що ще залишається?– зазначив Красюк.

Також промоутер не виключив, що Усик може повернутися до нижчих вагових категорій, зокрема крузервейту або навіть середньої ваги.

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Нагадаємо, Усик готується до фінального етапу професійної кар'єри у 2027 році. Серед його можливих планів – повернення до першої важкої ваги (крузервейту) заради поєдинку з Девідом Бенавідесом за звання абсолютного чемпіона світу.

Останній бій 39-річний боксер провів 23 травня в єгипетській Гізі, біля пірамід. Українець здобув перемогу над зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді.