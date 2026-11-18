Олександр Усик / Фото Getty Images
Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк провів паралелі між завершальними етапами кар'єри українського чемпіона, Віталія Кличка та Василя Ломаченка. На його думку, Усик після завершення виступів у надважкій вазі може взяти тривалу паузу, а згодом повернутися на ринг ще на один або два поєдинки.
Красюк пригадав історію Кличка, який після чотирирічної перерви у професійному боксі відновив кар'єру, завоював пояс чемпіона світу за версією WBC, а згодом остаточно повісив рукавички на цвях. Про це він розповів на ютуб-каналі "About Boxing".
Красюк порівняв Усика з Кличком і Ломаченком
За словами промоутера, подібний сценарій можливий і для Усика. Українець може відпочити протягом двох-трьох років, підтримувати фізичну форму, а потім провести ще кілька поєдинків.
Водночас Красюк вважає, що в надважкій вазі Усик уже досяг усього можливого. Він нагадав, що боксер відмовився від усіх чемпіонських поясів, тому нових вершин у цій категорії для нього фактично не залишилося.
У надважкій вазі для нього вже все завершено. У нього більше немає поясів – він відмовився від усіх титулів. Що ще залишається?
Також промоутер не виключив, що Усик може повернутися до нижчих вагових категорій, зокрема крузервейту або навіть середньої ваги.
Нагадаємо, Усик готується до фінального етапу професійної кар'єри у 2027 році. Серед його можливих планів – повернення до першої важкої ваги (крузервейту) заради поєдинку з Девідом Бенавідесом за звання абсолютного чемпіона світу.
Останній бій 39-річний боксер провів 23 травня в єгипетській Гізі, біля пірамід. Українець здобув перемогу над зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді.
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