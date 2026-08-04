"Є хороші та погані тренери": відомий боксер зробив гучну заяву про команду Усика

Команда Олександра Усика опинилася в епіцентрі обговорень через роботу з Ентоні Джошуа під час його недавнього бою проти Крістіана Пренги. Чимало експертів критикують українських фахівців за роботу в куті "Ей-Джея".

Відомий британський боксер Девід Аллен, коментуючи роботу команди Усика під час бою Джошуа, заявив, що передусім має значення талант самого боксера, а не його тренера. Слова бійця передає Pro Boxing Fans.

Девід Аллен прокоментував роботу команди Джошуа

Він зазначив, що немає жодної чарівної формули, яка дозволить боксеру все змінити з іншим тренером. Спортсмен переконує, що за успіхом найкращих наставників стоять найкращі бійці.

"Якщо я працюю з дітьми на своєму майданчику, які брали участь у боях на аматорському рівні, програвали їх, а потім досягли успіху, і тепер вони хороші бійці – саме це робить мене хорошим тренером. Але дайте мені 10 олімпійців і я, мабуть, зроблю з них 10 чемпіонів світу. Як і будь-який інший хороший тренер. Є хороші тренери та погані тренери. Але немає, чорт забирай, великих тренерів", – пояснив Аллен.

На думку британця, якщо так званим "найкращим тренерам" дати боксера без таланту – вони нічого з ним не досягнуть.

"Я не називатиму імен, щоб нікого не звинувачувати, але є хороші тренери та погані тренери, і все. Немає жодних великих тренерів. Є хороші та погані. Все просто. Хороший тренер просто виконує свою роботу", – резюмував Девід.

Чому критикують команду Усика

Ентоні Джошуа провів другий бій під керівництвом українських фахівців, які входять до команди Усика. Роботу тренерів "Ей-Джея" почали гостро критикувати після поєдинку з Крістіаном Пренгою.

Зокрема, на старті протистояння "Ей-Джей" двічі побував у нокдауні та отримав сумнівні настанови перед другим раундом, хоча й зміг нокаутувати суперника.

Відомий журналіст Кріс Меннікс вважає, що українці давали Джошуа погані поради, коли він опинився у скрутній ситуації. Також він назвав "невдахами" команду спортсмена.

Його думку поділяє колишній чемпіон світу Серхіо Мора, який радить британцю повернутись до свого колишнього тренера Роберта Гарсії.

Ще гостріше ситуацію прокоментував журналіст ESPN KnockOut Хуліус Джуліаніс. Він іронічно розкритикував українських фахівців, зазначивши, що Джошуа міг би отримати таку ж допомогу від будь-кого зі своїх друзів.