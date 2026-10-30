Нідерландський кікбоксер зізнався, що пережив під час тренувань із командою Усика

Колишній кікбоксер і ексбоєць UFC Алістар Оверім розповів про плани повернутися у спорт, а також поділився досвідом спільної роботи з командою колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика. За словами нідерландця, тренувальний збір відбувся в Іспанії.

Там він мав змогу попрацювати з фахівцями українського боксера, вдосконалити свої навички та ближче познайомитися з тренерським штабом. Про це Оверім розповів на власному ютуб-каналі.

Оверім розповів про тренування з командою Усика

Також спортсмен зазначив, що серйозно налаштований на повернення та відчуває значний прогрес у фізичній підготовці.

Ми приєдналися до команди Усика, провели там тренувальний табір – нас прийняли до команди. Чудово попрацювали, я буквально сяяв. Я навчався, опановував нові речі, знайомився з командою. До того ж там був Джошуа – це було просто супер,

– розповів Оверім.

Зокрема, у лютому він разом із командою бігав напівмарафони, що допомогло перевірити витривалість організму.

Я готуюся до повернення. Фізично я став набагато сильнішим. У лютому ми бігали напівмарафони – це було чудово. Це додало впевненості й допомогло в підготовці, дозволивши перевірити, чи витримає організм. І він витримує,

– поділився боєць.

Після завершення зборів із командою Усика Оверім був змушений зробити паузу в тренуваннях через накопичену втому. За його словами, до цього команда працювала безперервно протягом шести місяців. Водночас спортсмен наголосив, що його мотивація залишається високою.

Хто ще тренувався у таборі Усика

Тренувальна база Усика в іспанській Гандії, поблизу Валенсії, регулярно приймає відомих представників світового боксу та єдиноборств.

Зокрема, на цій базі до поєдинку проти Крістіана Мбіллі готувався мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес. Також тренувальний процес у команді Усика проходив колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, який працював під керівництвом українського фахівця Єгора Голуба.