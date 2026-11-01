У Британії винесли вердикт Ломаченку

Британський боксер і коментатор Пол Сміт схвально висловився про Василя Ломаченка. Він підтримав його прагнення повернутися на ринг, щоб поборотися за нові чемпіонські пояси.

Водночас експерт наголосив, що не пов'язує можливе відновлення кар'єри ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях із фінансовими труднощами. Про це Сміт заявив в ефірі talkSPORT.

Сміт назвав Ломаченка, Усика та Канело боксерами зовсім іншої ліги

На його думку, Ломаченко керується спортивними амбіціями та бажанням знову досягти вершини.

Дуже подобається, коли боєць такого рівня повертається і говорить не про гроші, а про здобуття чемпіонських титулів. Особливо в наш час. Не думаю, що він повертається через фінансові труднощі. Вважаю, що він має правильні мотиви та наміри,

– сказав Сміт.

Британець також згадав, що мав нагоду спостерігати за українцем зблизька під час поєдинку з Ентоні Кроллою, перебуваючи в куті британського боксера. За словами Сміта, майстерність Ломаченка справила на нього надзвичайне враження.

Я бачив його зблизька і, чесно кажучи, мало кого зустрічав, хто міг би з ним зрівнятися. Вважаю, що такі бійці, як він, Усик і Канело, – це зовсім інша ліга. Вони належать до найвищого ешелону. Це справжній клас у всьому,

– підсумував британець.

Нагадаємо, свій останній поєдинок 38-річний Ломаченко провів у травні 2024 року в Австралії, де достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого та здобув титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.

Раніше з'являлася інформація, що наступним суперником українця може стати філіппінець Чарлі Суарес. Очікувалося, що цей поєдинок може відбутися в лютому та стати для Ломаченка боєм після тривалої паузи.