Вордлі може отримати неочікуваного суперника перед боєм з Усиком

Фабіо Вордлі минулими вихідними здолав Джозефа Паркера. Тепер британський боксер має можливість зустрітися з Олександром Усиком у бою за титул WBO.

Проте Вордлі може побитися з іншим боксером перед поєдинком з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста ESPN Сальвадора Родрігеса.

З ким може побитися Вордлі?

Сальвадор Родрігес поділився інформацією від президента WBO Густаво Олів'єрі щодо можливого наступного поєдинку Фабіо Вордлі у професійному ринзі.

Британський боксер може зустрітися з Мозесом Ітаумою перед протистоянням з Олександром Усиком.

Якщо Фабіо Вордлі не вийде одразу на Олександра Усика, WBO може призначити бій Фабіо проти Ітауми за титул тимчасового чемпіона, але спочатку оцінить медичний стан українця,

– повідомив Родрігес.

Раніше Френк Воррен в інтерв'ю BoxNation звернувся до Усика. Промоутер попросив українського боксера дотримати слова та вийти на бій з Фабіо Вордлі.

Що відомо про Вордлі та Ітауму?