"Усик звільнить пояс": промоутер розповів, хто стане триразовим чемпіоном світу
- Едді Хірн вважає, що Олександр Усик звільнить один із чемпіонських поясів.
- У дивізіоні планується серйозна фрагментація, що може призвести до звільнення пояса Усика через обов'язкових претендентів.
Олександр Усик зібрав усі головні титули надважкого дивізіону після другої перемоги над Даніелем Дюбуа. Едді Хірн висловився щодо видатного українського боксера.
Промоутер вважає, що "Король хевівейту" віддасть один з поясів. Окрім того, Едді Хірн назвав боксера, який стане триразовим чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.
Читайте також Паркер не битиметься з Усиком: боксер дізнався ім'я наступного суперника
Хто забере пояс Усика?
Едді Хірн вважає, що Олександр Усик залишить один з чемпіонських поясів. Натомість його підопічний Ентоні Джошуа стане головним фаворитом, аби знову заволодіти титулом.
Промоутер підкреслив, що було б приголомшливо, як би Джошуа став триразовим чемпіоном світу у хевівейті. Хірн вважає, що зовсім скоро у британця з'явиться така можливість.
Наразі всі пояси в Усика. У дивізіоні почнеться серйозна фрагментація, тому що Паркер є обов’язковим претендентом за лінією WBO, а в IBF ось-ось відбудеться фінальний елімінатор. У якийсь момент Усику доведеться звільнити пояс,
– сказав Хірн.
Нагадаємо, що Олександр Усик вже зустрічався з Ентоні Джошуа. Український чемпіон двічі бився з британцем у своїй кар'єрі.
Що відомо про Усик – Джошуа?
Вперше Олександр Усик бився проти Ентоні Джошуа у 2021 році. Тоді українець здолав британця одноголосним рішенням суддів.
Також український боксер заволодів титулами WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі.
Другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся у 2022 році. Українець переміг британця роздільним рішенням суддів та захистив титули.