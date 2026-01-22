Усик обрав у суперники легенду боксу, який знищив Тайсона та переміг Кличка
- Олександр Усик хотів би битися з британцем Ленноксом Льюїсом, якого вважає легендарним боксером.
- Леннокс Льюїс, олімпійський чемпіон 1988 року, відомий своїми перемогами над Віталієм Кличком і Евандером Холіфілдом.
Олександр Усик є найкращим боксером світу за версію The Ring незалежного від вагової категорії. Український чемпіон зізнався, з яким легендарним боксером хотів би зустрітися на ринзі.
В інтерв'ю RT Fight 39-річному боксеру довелося обирати суперника з-поміж таких легенд, як-от Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд та Ріддік Боуї. Українець зробив вибір без вагань.
З ким Усик хотів провести бій?
Триразовий абсолютний чемпіон світу заявив, що обрав би для бою британця Леннокса Льюїса. При цьому він вважає Мохаммеда Алі найкращим бійцем усіх часів.
Цікаво, що в цьому ж інтерв'ю Усик обрав теоретичного суперника серед братів Кличків. Він зізнався, що краще б зустрівся з Володимиром, адже Віталій незручний суперник.
Вибрав би Володимира. Він більш класичний спортсмен, мені було б із ним трошки зручніше. Віталій – дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула,
– сказав Усик.
Що відомо про Леннокса Льюїса?
60-річний британець входить до п'ятірки найкращих боксерів усіх часів у надважкій вазі. У відповідному рейтингу Льюїс випередив братів Кличків та самого Усика.
Леннок – олімпійський чемпіон 1988 року, а також колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версіями WBC, IBF та WBA. Він переміг 15 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі, як і Віталій Кличко.
Як йдеться на сайті BoxRec, американець виграв 41 бій на професійному ринзі. Зокрема, у 2003 році у видовищному бою він завдав поразки Віталію Кличку. Українець перемагав на суддівських записках, однак розсічення завадило йому продовжити поєдинок.
У пасиві Леннокса всього дві поразки – Оліверпу Макколу та Хасіму Рахману, але обох побив у реванші. Свого часу Льюїс здолав Евандера Холіфілда та Майка Тайсона.