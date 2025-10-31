Я спілкувався з ним по FaceTime, – Чісора розповів, коли битиметься Усик

Олександр Усик планує повернутися в ринг у 2026 році. Однак ще немає точної дати та невідоме ім'я суперника, з яким буде битися український чемпіон.

Дерек Чісора розповів, коли повернеться Олександр Усик. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun Sport.

Коли битиметься Усик?

Дерек Чісора заявив, що хоче побачити реванш між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Британець наголосив, що можливо Олександр Усик віддасть титул, як це було перед боєм між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

А потім Усик повернеться та зустрінеться з переможцем протистояння. І тоді вже український боксер битиметься з Паркером або Вордлі за усі чотири пояси та розпродадуть стадіон.

Чісора зізнався, що спілкувався з Усиком по FaceTime. Британський боксер припустив, коли українець повернеться на ринг.

Він чекатиме. Я думаю, він побʼється влітку. Я спілкувався з ним по FaceTime, бачив, що він не в формі. Ми побачимо Усика влітку,

– сказав Чісора.

Раніше Дюк Маккензі в інтерв'ю Seconds Out поділився прогнозом на бій між Усиком та Вордлі. Легенда боксу не вірить, що український боксер може поступитися британцю в очному протистоянні.

Що кажуть про бій Усик – Вордлі?