Колишній чемпіон світу викликав Усика на бій: що чекає українця у 2026 році
- Енді Руїс-молодший кинув виклик Олександру Усику на бій у 2026 році, на тлі чуток про можливу співпрацю з Zuffa Boxing.
- Руїс став відомим після перемоги над Ентоні Джошуа в 2019 році, але не виходив на ринг з серпня 2024 року.
Олександр Усик після перемоги проти Даніеля Дюбуа в липні 2025 року досі не отримав наступного суперника. З українцем пов'язували таких боксерів, як Мозес Ітаума, Агіт Кабаєл і навіть Деонтей Вайлдер.
Тепер же на радарі потенційних суперників непереможного українця замайоріло ім'я Енді Руїса-молодшого. Американський боксер мексиканського походження кинув виклик Усику, повідомляє FTTV Boxing.
Чи буде Руїс наступним суперником Усика?
36-річний "Руйнівники", як називають Руїса у боксерській спільноті, запропонував українцю бій у 2026 році. Заява американця з'явилася на тлі чуток, що Усик може укласти угоду з промоушином Дейни Вайта Zuffa Boxing.
Ба більше, журналіст та інсайдер Ден Рафаель вважає, що співпраця обох боксерів із Zuffa Boxing робить їх бій реальним.
"Давай зробимо це", – заявив Руїс, коментуючи можливий бій з Усиком.
Чому Усик може зустрітися з Руїсом?
Не так давно українець висловив бажання провести бій з Деонтеєм Вайлдером, американцем, який був чемпіоном світу за версією WBC і тривай час домінував у важкій вазі після ери Кличків. Як йдеться на сайті BoxRec, на профі-рингу він здобув 44 перемоги.
Очікувалося, що Усик і Вайлдер поміряються силами вже в наступному бою, проте останній вирішив зустрітися з Дереком Чісорою. Британець знайомий українським вболівальникам, адже свого часу розділяв ринг з Віталієм Кличком, а також Усиком.
Саме через те, що Вайлдер обрав бій з Чісорою, у ЗМІ з'явилися чутки, що Усик проведе бій проти Руїса.
Чим відомий Руїс?
Зірка Енді Руїса сенсаційно засяяла у 2019 році, коли він нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF. Найцікавіше те, що цей бій взагалі не мав відбутися, оскільки суперником Джошуа був Джарелл Міллер.
Та перед поєдинком Міллера спіймали на допінгу й Руїс погодився його замінити. Дебют Джошуа у США не склався: Руїс здобув перемогу технічним нокаутом, а сам бій визнали найбільшим апсетом у важкій вазі з часу бою Леннокс Льюїс – Хасім Рахман у 2001 році.
Та ще у 2019 році боксери провели реванш і Джошуа повернув собі титули. Натомість Енді провів ще три бої, в яких здобув 2 перемоги. Руїс не виходив на ринг із серпня 2024 року.