Колишній чемпіон світу викликав Усика на бій: що чекає українця у 2026 році

Олександр Усик після перемоги проти Даніеля Дюбуа в липні 2025 року досі не отримав наступного суперника. З українцем пов'язували таких боксерів, як Мозес Ітаума, Агіт Кабаєл і навіть Деонтей Вайлдер.

Тепер же на радарі потенційних суперників непереможного українця замайоріло ім'я Енді Руїса-молодшого. Американський боксер мексиканського походження кинув виклик Усику, повідомляє FTTV Boxing.

Чи буде Руїс наступним суперником Усика?

36-річний "Руйнівники", як називають Руїса у боксерській спільноті, запропонував українцю бій у 2026 році. Заява американця з'явилася на тлі чуток, що Усик може укласти угоду з промоушином Дейни Вайта Zuffa Boxing.

Ба більше, журналіст та інсайдер Ден Рафаель вважає, що співпраця обох боксерів із Zuffa Boxing робить їх бій реальним.

"Давай зробимо це", – заявив Руїс, коментуючи можливий бій з Усиком.

Чому Усик може зустрітися з Руїсом?

Не так давно українець висловив бажання провести бій з Деонтеєм Вайлдером, американцем, який був чемпіоном світу за версією WBC і тривай час домінував у важкій вазі після ери Кличків. Як йдеться на сайті BoxRec, на профі-рингу він здобув 44 перемоги.

Очікувалося, що Усик і Вайлдер поміряються силами вже в наступному бою, проте останній вирішив зустрітися з Дереком Чісорою. Британець знайомий українським вболівальникам, адже свого часу розділяв ринг з Віталієм Кличком, а також Усиком.

Саме через те, що Вайлдер обрав бій з Чісорою, у ЗМІ з'явилися чутки, що Усик проведе бій проти Руїса.

Чим відомий Руїс?