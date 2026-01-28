"Люди захотіли б на це подивитись": ексчемпіон світу обрав суперника для Усика
- Дюк Маккензі вважає, що бій Усика з Деонтеєм Вайлдером був би привабливішим, ніж з Енді Руїсом.
- Карл Фроч вважає, що Усику слід зосередитися на боях з Агітом Кабаєлом та Фабіо Вордлі, а не з Вайлдером.
Олександр Усик планує провести бій проти Деонтея Вайлдером. Потенційний поєдинок українського чемпіона активно обговорюють у боксерській спільноті.
Не залишився осторонь і Дюк Маккензі, який висловився щодо бою між Усиком та Вайлдером. Також колишній чемпіон світу поділився думками про можливий поєдинок українця проти Енді Руїса-молодшого, повідомляє Pro Boxing Fans.
Що сказав Маккензі про потенційний бій Усика?
Маккензі заявив, що не розуміє навіщо Усику битися проти Руїса-молодшого. Експерт вважає, що поєдинок з Вайлдером більш доречний для українського чемпіона.
Якби Усик вийшов проти Деонтея – люди захотіли б на це подивитись, але у чому привабливість поєдинку з Енді Руїсом – я не знаю. Ще й багато чого залежатиме від того, де відбуватиметься поєдинок,
– висловився ексчемпіон світу.
Раніше Карл Фроч висловився щодо Усика. Колишній чемпіон світу обрав суперників для українського боксера.
Що Фроч сказав про Усика?
Фроч у своїй програмі на власному ютуб-каналі заявив, що Усику не треба битися проти Вайлдера. На його думку, часи американського боксера вже пройшли, а українцю треба зосередитися на інших суперниках.
"Якщо хтось і заслуговує на бій з Усиком, так це Агіт Кабаєл та Фабіо Вордлі. Є ось ці два поєдинки, які я дійсно хотів би побачити, які мене збуджують", – сказав Фроч.
Що відомо про бій Усик – Вайлдер?
Спершу планувалося, що бій між Усиком та Вайлдером відбудеться навесні 2026 року. Проте американський боксер вирішив побитися з Дереком Чісорою перед тим, як зустрітися з українським чемпіоном.
Тепер же бій Усик – Вайлдер відкладається до літа. Водночас поєдинок взагалі може не відбутися, якщо американець програє Чісорі.