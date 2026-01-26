"Це єдиний варіант": Усику обрали наступного суперника

Особистість Олександра Усика активно обговорюють у боксерській спільноті. Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт висловився щодо українського чемпіона.

Спортивний функціонер висловився щодо того, хто має стати наступним суперником Усика у професійній кар'єрі українця. Про це повідомляє Pro Boxing Fans.

З ким повинен побитися Усик на думку Сміта?

Сміт заявив, що Усик повинен битися проти Вайлдера. Спортивний функціонер зазначив, що вірить у те, що бій між українським та американським боксерами цілком реальний.

За його словами, Олександр дивовижний та неймовірний боксер, який вчиться щодня та повністю відданий своїй справі. Та Сміт вважжає, що немає у світі такого супертяжа, який би міг здолати Усика.

До того ж функціонер пригадав, що Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа та побив Дерека Чісору. На його думку, бій з Вайлдером найлогічніше продовження кар'єри для українця.

Я думаю, люди очікували, що він битиметься з Джозефом Паркером, якби Паркер переміг Фабіо Вордлі. Це здавалося саме тим боєм, який мав сенс. Тому тепер я думаю, що він дійсно хотів би битися з Вайлдером, тому що я думаю, що в Америці це великий бій. Вайлдер все ще гучне ім'я, і це був би єдиний варіант для бою з боксером того покоління,

– сказав Сміт.

Нагадаємо, що Усик сам викликав на бій Вайлдера. Проте у команді українського боксера також розглядають іншого кандидата для поєдинку.

З ким може побитися Усик, окрім Вайлдера?

Сергій Лапін, директор команди Усика, в інтерв'ю talkSPORT розповів про те, що вони розглядають можливий варіант із поєдинком між українським "Королем хевівейту" та Агітом Кабаєлом.

Ми бачимо, як Німеччина реагує на ці бої, які стадіони вони можуть заповнити та наскільки сильним є цей ринок. Стилістично він (Кабаєл – 24 Канал) теж може бути непростим суперником. Тиск, темп, фізична сила. Це був би великий європейський бій із потужним бізнес-потенціалом, – висловився Лапін.

