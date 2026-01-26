"Это единственный вариант": Усику выбрали следующего соперника

Личность Александра Усика активно обсуждают в боксерском сообществе. Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит высказался относительно украинского чемпиона.

Спортивный функционер высказался относительно того, кто должен стать следующим соперником Усика в профессиональной карьере украинца. Об этом сообщает Pro Boxing Fans.

С кем должен подраться Усик по мнению Смита?

Смит заявил, что Усик должен драться против Уайлдера. Спортивный функционер отметил, что верит в то, что бой между украинским и американским боксерами вполне реален.

По его словам, Александр удивительный и невероятный боксер, который учится каждый день и полностью предан своему делу. И Смит считает, что нет в мире такого супертяжа, который бы мог одолеть Усика.

К тому же функционер вспомнил, что Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и побил Дерека Чисору. По его мнению, бой с Уайлдером самое логичное продолжение карьеры для украинца.

Я думаю, люди ожидали, что он будет драться с Джозефом Паркером, если бы Паркер победил Фабио Уордли. Это казалось именно тем боем, который имел смысл. Поэтому теперь я думаю, что он действительно хотел бы биться с Уайлдером, потому что я думаю, что в Америке это большой бой. Уайлдер все еще громкое имя, и это был бы единственный вариант для боя с боксером того поколения,

– сказал Смит.

Напомним, что Усик сам вызвал на бой Уайлдера. Однако в команде украинского боксера также рассматривают другого кандидата для поединка.

С кем может подраться Усик, кроме Уайлдера?

Сергей Лапин, директор команды Усика, в интервью talkSPORT рассказал о том, что они рассматривают возможный вариант с поединком между украинским "Королем хевивейта" и Агитом Кабаелом.

Мы видим, как Германия реагирует на эти бои, какие стадионы они могут заполнить и насколько сильным является этот рынок. Стилистически он (Кабаил – 24 Канал) тоже может быть непростым соперником. Давление, темп, физическая сила. Это был бы большой европейский бой с мощным бизнес-потенциалом, – высказался Лапин.

Усик против Уайлдера: какие последние новости о бое?