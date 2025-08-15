15 серпня, 07:08
Відомий тренер розповів, чому Усик може зазнати першої поразки у кар'єрі
Основні тези
- Олександр Усик має 24 перемоги у 24 боях і жодної поразки у кар'єрі.
- Тренер Абель Санчес назвав можливу причину першої поразки Усика.
Олександр Усик доволі віковий боксер, але це не заважає йому битися та здобувати титули. Український чемпіон за свою кар'єру у профі здобув 24 перемоги у 24 боях і не зазнав жодної поразки.
Абель Санчес висловився про кар'єру Олександра Усика. Зокрема, відомий тренер назвав причину, чому український боксер може вперше програти, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
