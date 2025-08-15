Абель Санчес висловився про кар'єру Олександра Усика. Зокрема, відомий тренер назвав причину, чому український боксер може вперше програти, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Чому Усик може програти у наступному бою?

Мексиканський спеціаліст заявив, що Олександру Усику потрібно завершити кар'єру та піти на заслужений відпочинок, оскільки, він може програти у наступному бою. На його думку, українського боксера може зупинити час.

У нас була можливість битися проти нього разом із Муратом Гассієвим. Зараз, на цьому етапі, похилий спортивний вік завдасть йому поразки, якщо він залишиться на цьому шляху та буде продовжувати,

– сказав Санчес.

Абель Санчес також розповів про секрет успіху Олександра Усика. Спеціаліст підкреслив, що український боксер дуже відданий справі та зазначив, що далеко не всі бійці такі, як він.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа, нокаутувавши британського боксера у п'ятому раунді реваншу. Тепер українець повинен битись проти Джозефа Паркера.