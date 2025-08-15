Укр Рус
15 августа, 07:08
3

Известный тренер рассказал, почему Усик может потерпеть первое поражение в карьере

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Усик имеет 24 победы в 24 боях и ни одного поражения в карьере.
  • Тренер Абель Санчес назвал возможную причину первого поражения Усика.

Александр Усик довольно возрастной боксер, но это не мешает ему драться и завоевывать титулы. Украинский чемпион за свою карьеру в профи одержал 24 победы в 24 боях и не потерпел ни одного поражения.

Абель Санчес высказался о карьере Александра Усика. В частности, известный тренер назвал причину, почему украинский боксер может впервые проиграть, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Почему Усик может проиграть в следующем бою?

Мексиканский специалист заявил, что Александру Усику нужно завершить карьеру и уйти на заслуженный отдых, поскольку, он может проиграть в следующем бою. По его мнению, украинского боксера может остановить время.
 

У нас была возможность драться против него вместе с Муратом Гассиевым. Сейчас, на данном этапе, преклонный спортивный возраст нанесет ему поражение, если он останется на этом пути и будет продолжать,
– сказал Санчес.

Абель Санчес также рассказал о секрете успеха Александра Усика. Специалист подчеркнул, что украинский боксер очень предан делу и отметил, что далеко не все бойцы такие, как он.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа, нокаутировав британского боксера в пятом раунде реванша. Теперь украинец должен драться против Джозефа Паркера.
 
Ранее сообщалось о том, что непобежденный боксер бросил вызов Александру Усику на бой. Спортсмен не принимал участия в поединках с 1999 года.