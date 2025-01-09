Промоутер розкрив умову, за якої непереможний боксер отримає бій проти Усика

У ЗМІ з'являється все більше чуток про можливий бій між Олександром Усиком та Джеєм Опетая. Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн висловився щодо майбутнього непереможного українця та ймовірного двобою.

Відомий промоутер назвав один із майбутніх боїв Джея Опетая "найкращим поєдинком у першій важкій вазі". Мова йде про зустріч із Хільберто Раміресом, яка можу відбутись вже на початку травня 2025-го року, пише 24 Канал з посиланням на Boxing News 24/7.

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Хірн про можливість бою Усик – Опетая

Після чого Едді Хірн у своєму коментарі назвав умову, за якої Джей Опетая може вийти у ринг проти Олександра Усика. Для зустрічі з непереможним українцем спершу австралійському боксеру потрібно здобути звання абсолютного чемпіона світу.

Багато хто говорить про поєдинок Опетаї проти Усика. У цього поєдинку буде велика розкрутка, і я вважаю, що в стилістичному плані це приголомшливий бій. Ми можемо отримати певний імпульс для цього поєдинку, тільки якщо Джей стане абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі – це те, що зробив Усик,

– сказав промоутер.

"Усик був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а потім піднявся в надважкий дивізіон і став абсолютом там. Тож якщо Джей переможе Девіда Ньїку, далі поб'є Хільберто Раміреса, а потім завоює титул WBC, то після цього ми можемо почати викликати Олександра Усика", – додав Хірн.

Нагадаємо, що 8 січня Джей Опетая безжально нокаутував у 4-му раунді новозеландського боксера Девіда Ніка. Опетая захистив свій чемпіонський пояс IBF у крузервейті, а його суперник опинився на канвас рингу та знепритомнів.

До слова. Раніше Опетая зізнався, що мріє про бій проти Олександра Усика, але дуже тверезо оцінив свої шанси на отримання цього поєдинку.

Додамо, що у ЗМІ були чутки про плани Усика повернутись у крузервейт, де якраз б'ється Опетая.