Журналіст ютуб-каналу Daily Mail Boxing дав Усику завдання описати боксерів, яких він буде називати, одним словом. Трохи раніше українець назвав найкращих боксерів у світі.
Як Усик охарактеризував інших боксерів?
Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing охарактеризував різних боксерів одним словом. Нижче наведені відповіді українського спортсмена.
- Дейн Вайт – вуличні бої;
- Ентоні Джошуа – розумний;
- Тайсон Ф'юрі – жадібне пузо;
- Ріко Верховен – лід;
- Даніель Дюбуа – кінь;
- Деонтей Вайлдер – бомба;
- Джон Джонс – кілер.
Що відомо про майбутнє Олександра Усика зараз?
Олександр Усик добровільно віддав свої пояси, а також заявив, що проведе ще один останній бій, так званий last dance. Можливим суперником українця для цієї події називають Деонтея Вайлдера. Зокрема, телеведучий і коментар Адам Сміт висловив думку, що цей бій відбудеться в США вже найближчим часом.
Крім того, до Усика звернувся Енді Руїс, який сподівається провести бій із українцем. Мексиканець давно мріє розділити з Олександром ринг. У своєму зверненні він зауважив, що Усик добровільно відмовився від поясів, щоб самостійно обирати суперників, тож Руїс прагне, аби опонентом українця став саме він.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram