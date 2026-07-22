Журналист YouTube-канала Daily Mail Boxing предложил Усику описать боксеров, которых он будет называть, одним словом. Чуть ранее украинец назвал лучших боксеров мира.

Как Усик охарактеризовал других боксеров?

Александр Усик в интервью YouTube-каналу Daily Mail Boxing охарактеризовал различных боксеров одним словом. Ниже приведены ответы украинского спортсмена.

Дэйн Уайт – уличные драки;

Энтони Джошуа – умный;

Тайсон Фьюри – жадное пузо;

Рико Верховен – лед;

Даниэль Дюбуа – лошадь;

Деонтей Уайлдер – бомба;

Джон Джонс – киллер.

Что известно о будущем Александра Усика сейчас?

Александр Усик добровольно сдал свои пояса, а также заявил, что проведет еще один последний бой, так называемый "last dance". Возможным соперником украинца для этого события называют Деонтея Уайлдера. В частности, телеведущий и комментатор Адам Смит высказал мнение, что этот бой состоится в США уже в ближайшее время.

Кроме того, к Усику обратился Энди Руис, который надеется провести бой с украинцем. Мексиканец давно мечтает выйти на ринг вместе с Александром. В своем обращении он отметил, что Усик добровольно отказался от поясов, чтобы самостоятельно выбирать соперников, поэтому Руис стремится к тому, чтобы оппонентом украинца стал именно он.