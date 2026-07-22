Описав боксерів одним словом: Усик узяв участь у незвичному бліці
Олександр Усик дав інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing. Там він узяв участь у незвичному бліці.
Журналіст ютуб-каналу Daily Mail Boxing дав Усику завдання описати боксерів, яких він буде називати, одним словом. Трохи раніше українець назвав найкращих боксерів у світі.
Як Усик охарактеризував інших боксерів?
Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing охарактеризував різних боксерів одним словом. Нижче наведені відповіді українського спортсмена.
- Дейн Вайт – вуличні бої;
- Ентоні Джошуа – розумний;
- Тайсон Ф'юрі – жадібне пузо;
- Ріко Верховен – лід;
- Даніель Дюбуа – кінь;
- Деонтей Вайлдер – бомба;
- Джон Джонс – кілер.
Що відомо про майбутнє Олександра Усика зараз?
Олександр Усик добровільно віддав свої пояси, а також заявив, що проведе ще один останній бій, так званий last dance. Можливим суперником українця для цієї події називають Деонтея Вайлдера. Зокрема, телеведучий і коментар Адам Сміт висловив думку, що цей бій відбудеться в США вже найближчим часом.
Крім того, до Усика звернувся Енді Руїс, який сподівається провести бій із українцем. Мексиканець давно мріє розділити з Олександром ринг. У своєму зверненні він зауважив, що Усик добровільно відмовився від поясів, щоб самостійно обирати суперників, тож Руїс прагне, аби опонентом українця став саме він.