Описав боксерів одним словом: Усик узяв участь у незвичному бліці

Олександр Усик дав інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing. Там він узяв участь у незвичному бліці.

Журналіст ютуб-каналу Daily Mail Boxing дав Усику завдання описати боксерів, яких він буде називати, одним словом. Трохи раніше українець назвав найкращих боксерів у світі.

Як Усик охарактеризував інших боксерів?

Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing охарактеризував різних боксерів одним словом. Нижче наведені відповіді українського спортсмена.

Дейн Вайт – вуличні бої;

Ентоні Джошуа – розумний;

Тайсон Ф'юрі – жадібне пузо;

Ріко Верховен – лід;

Даніель Дюбуа – кінь;

Деонтей Вайлдер – бомба;

Джон Джонс – кілер.

Що відомо про майбутнє Олександра Усика зараз?

Олександр Усик добровільно віддав свої пояси, а також заявив, що проведе ще один останній бій, так званий last dance. Можливим суперником українця для цієї події називають Деонтея Вайлдера. Зокрема, телеведучий і коментар Адам Сміт висловив думку, що цей бій відбудеться в США вже найближчим часом.

Крім того, до Усика звернувся Енді Руїс, який сподівається провести бій із українцем. Мексиканець давно мріє розділити з Олександром ринг. У своєму зверненні він зауважив, що Усик добровільно відмовився від поясів, щоб самостійно обирати суперників, тож Руїс прагне, аби опонентом українця став саме він.