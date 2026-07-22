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Fight News 24 Новини боксу Описав боксерів одним словом: Усик узяв участь у незвичному бліці
22 липня, 07:36
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Описав боксерів одним словом: Усик узяв участь у незвичному бліці

Сергій Цигульський

Олександр Усик дав інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing. Там він узяв участь у незвичному бліці.

Журналіст ютуб-каналу Daily Mail Boxing дав Усику завдання описати боксерів, яких він буде називати, одним словом. Трохи раніше українець назвав найкращих боксерів у світі.

Як Усик охарактеризував інших боксерів?

Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing охарактеризував різних боксерів одним словом. Нижче наведені відповіді українського спортсмена.

  • Дейн Вайт – вуличні бої;
  • Ентоні Джошуа – розумний;
  • Тайсон Ф'юрі – жадібне пузо;
  • Ріко Верховен – лід;
  • Даніель Дюбуа – кінь;
  • Деонтей Вайлдер – бомба;
  • Джон Джонс – кілер.

Що відомо про майбутнє Олександра Усика зараз?

Олександр Усик добровільно віддав свої пояси, а також заявив, що проведе ще один останній бій, так званий last dance. Можливим суперником українця для цієї події називають Деонтея Вайлдера. Зокрема, телеведучий і коментар Адам Сміт висловив думку, що цей бій відбудеться в США вже найближчим часом.

Крім того, до Усика звернувся Енді Руїс, який сподівається провести бій із українцем. Мексиканець давно мріє розділити з Олександром ринг. У своєму зверненні він зауважив, що Усик добровільно відмовився від поясів, щоб самостійно обирати суперників, тож Руїс прагне, аби опонентом українця став саме він. 

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