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За його словами, він уже домовився з Опетаєю про потенційну зустріч у травні. Про це повідомляє The Ring.

Бенавідес зробив гучну заяву про бій з Усиком

Водночас американець зізнався, що в разі поразки австралійця від Вайлдера втратив би інтерес до їхнього протистояння та зосередився б на іншому супернику – Олександрі Усику.

Я людина слова. Я сказав Джею, що битимуся з ним у травні. Але якби він програв Вайлдеру, не було б сенсу битися з ним. Я б одразу перейшов до бою з Усиком. У тому поєдинку з Вайлдером для нього було багато ризиків. Він ухвалив правильне рішення. Тепер мені потрібно виконати свою роботу, розібратися з Чесляком, а в травні я точно зустрінуся з Джеєм Опетаєю– заявив Бенавідес.

Американець також наголосив, що протистояння з Опетаєю має для обох боксерів більше значення, ніж потенційний бій австралійця з Вайлдером. На його думку, не варто ризикувати масштабним протистоянням заради поєдинку, який може зірватися через непередбачуваний результат.

Бій Опетаї проти Вайлдера мав відбутися 11 грудня на стадіоні "Прінсіпаліті" в Кардіффі в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Команда австралійця повідомила, що він знявся через травму руки. Водночас інсайдер Ден Рафаель стверджував, що причиною відмови стали фінансові розбіжності.

Усик – потенційна ціль Бенавідеса

Водночас ім'я Усика залишається одним із головних у планах Бенавідеса. Боксери зацікавлені в проведенні поєдинку в першій важкій вазі (крузервейті), який попередньо планують організувати у 2027 році.

На кону потенційної зустрічі може стояти звання абсолютного чемпіона світу. Наразі офіційного контракту ще немає, однак обидва боксери та їхні команди публічно підтвердили зацікавленість у такому протистоянні.