"У нього розтягнення": брат Ф'юрі шокував заявою про стан здоров'я боксера перед боєм з Джошуа

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В інтерв'ю Boxing King Шейн Ф'юрі розповів правду про те, в якому стані перебуває колишній чемпіон світу, і розкрив деякі подробиці з його тренувального табору.

Чи справді Ф'юрі травмований

Про можливе ушкодження британця першим розповів Френк Бруно, який почув цю інформацію в одній із тренувальних зал.

Шейн Ф'юрі спершу підтвердив, що у його брата "розтягнення зв’язок гомілкостопа, і біль поширюється аж до коліна". Але потім визнав, що просто жартує, хоча й не хоче зурочити.

Френк Бруно не з тих людей, які вигадуватимуть щось просто так. Френку розповів якийсь ідіот, у якого немає клепки в голові. Просто дурень. Я не думаю, що Френк поширив цю інформацію зі злим умислом– поділився думками брат Тайсона.

Насправді ж у Ф'юрі немає проблем з фізичними кондиціями. Більш того, брат вважає, що "циганський король" зараз ледь не на піку своєї форми.

Усі навколо нього, зокрема його тренер Шугар, просто в захваті. Вони дуже задоволені. Зараз він у кращому фізичному стані, ніж п’ять років тому. І я готовий заприсягтися в цьому життям своїх дітей– сміливо заявив Шейн.

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Що потрібно знати про бій Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа

"Битва за Британію", на яку вболівальники боксу зі Сполученого Королівства чекали понад 10 років, нарешті має відбутися 11 грудня.

Замість звичної суботи поєдинок запланували на вечір п'ятниці. Це пов'язано з бажанням охопити максимальну авдиторію у Сполучених Штатах, де на вихідних будуть матчі популярного в країні студентського американського футболу.

Спершу промоутери хотіли організувати зустріч Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа в США, але за наполяганням команди "Ей-Джея" при підписанні контракту місцем проведення обрали стадіон у Кардіффі.