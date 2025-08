Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа у реванші, ставши вдруге абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Тепер український боксер повинен захищати титул WBO у бою із Джозефом Паркером.

Проте Усик не квапиться домовлятись про бій з Паркером. Натомість Джозеф вкладає усі сили в те, щоб заохотити Олександра провести поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в Х.

Як Паркер звернувся до Усика?

Олександр Усик поки що роздумує над тим, що робити далі, чи завершити кар'єру, чи все-таки провести бодай один бій в професійному ринзі. Джозеф Паркер завуальовано вирішив допомогти українському боксу зробити вибір.

Новозеландський боксер зробив пародію на відомий хіт норвезького гурту a-ha під назвою "Take On Me". Таким чином Паркер звернувся до Усика, аби той обрав його наступним суперником.

Джозефу допомагала його донька, яка взяла участь у відео. Також Паркер додав кадри, де зустрічається з Олександром Усиком та навіть написав слово "Привіт" на спортивній сумці, що правда з помилкою.

Паркер викликав Усика на бій: дивіться відео

Нагадаємо, що бій проти Джозефа Паркера є обов'язковим для Олександра Усика, адже новозеландський боксер претендент на титул WBO. Якщо Король хевівейту відмовиться від бою, він втратить титул, а разом з тим статус "абсолюта".

