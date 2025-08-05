Одним із таких варіантів може стати Деонтей Вайлдер. Директор команди українського боксера Сергій Лапін висловився щодо шансів побачити битву Усика проти Вайлдера, передає 24 Канал із посиланням на WBN.

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Чи можливий бій Усик – Вайлдер?

Представник Олександра Усика запевнив, що такий бій цілком можливий, але все залежить від ситуації.

Бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. На цей час він навіть не є обов’язковим претендентом. Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Проте, було б помилкою не враховувати його – він непередбачуваний, і це робить його небезпечним,

– заявив Лапін.

Довідка. Деонтей Вайлдер провів у професіоналах 49 боїв: 44 перемоги (43 – нокаутом), 4 поразки та 1 нічия.

Нагадаємо, що раніше 39-річний "Бронзовий бомбардувальник" вже зазіхнув на бій проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Наступний бій стане останнім у кар'єрі Усика. Тому у команді українця хочуть обрати найкращого кандидата на цей двобій. Водночас санкціоновано битву Усика проти Джозефа Паркера, адже новозеландець є обов'язковим претендентом по лінії WBO. Сторонам вже дали 30 днів, аби домовитись про зустріч, інакше будуть оголошені промоутерські торги. Не факт, що Олександр не відмовиться від поясу, втратить звання "абсолюта" заради топовішого суперника.