Одним из таких вариантов может стать Деонтей Уайлдер. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин высказался относительно шансов увидеть битву Усика против Уайлдера, передает 24 Канал со ссылкой на WBN.

К теме Усику нашли сенсационного соперника для прощального боя

Возможен ли бой Усик – Уайлдер?

Представитель Александра Усика заверил, что такой бой вполне возможен, но все зависит от ситуации.

Бой с Уайлдером потенциально возможен, но все зависит от обстоятельств. На данный момент он даже не является обязательным претендентом. Уайлдер остается одним из самых мощных панчеров в боксе, но очевидно, что он на распутье. Однако, было бы ошибкой не учитывать его – он непредсказуем, и это делает его опасным,

– заявил Лапин.

Справка. Деонтей Уайлдер провел в профессионалах 49 боев: 44 победы (43 – нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

Напомним, что ранее 39-летний "Бронзовый бомбардировщик" уже уже посягнул на бой против абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Следующий бой станет последним в карьере Усика. Поэтому в команде украинца хотят выбрать лучшего кандидата на этот поединок. В то же время санкционировано битву Усика против Джозефа Паркера, ведь новозеландец является обязательным претендентом по линии WBO. Сторонам уже дали 30 дней, чтобы договориться о встрече, иначе будут объявлены промоутерские торги. Не факт, что Александр не откажется от пояса, потеряет звание "абсолюта" ради топового соперника.