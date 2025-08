Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше, став во второй раз абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Теперь украинский боксер должен защищать титул WBO в бою с Джозефом Паркером.

Однако Усик не торопится договариваться о бое с Паркером. Зато Джозеф вкладывает все силы в то, чтобы поощрить Александра провести поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в Х.

Как Паркер обратился к Усику?

Александр Усик пока размышляет над тем, что делать дальше, или завершить карьеру, или все-таки провести хотя бы один бой в профессиональном ринге. Джозеф Паркер завуалировано решил помочь украинскому боксу сделать выбор.

Новозеландский боксер сделал пародию на известный хит норвежской группы a-ha под названием "Take On Me". Таким образом Паркер обратился к Усику, чтобы тот выбрал его следующим соперником.

Джозефу помогала его дочь, которая приняла участие в видео. Также Паркер добавил кадры, где встречается с Александром Усиком и даже написал слово "Привет" на спортивной сумке, что правда с ошибкой.

Паркер вызвал Усика на бой: смотрите видео

Напомним, что бой против Джозефа Паркера является обязательным для Александра Усика, ведь новозеландский боксер претендент на титул WBO. Если Король хевивейта откажется от боя, он потеряет титул, а вместе с тем статус "абсолюта".

