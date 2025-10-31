Паркер розповів, чому Усик втік від бою із ним

Джозеф Паркер 25 жовтня програв нокаутом Фабіо Вордлі та перестав бути обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Новозеландський боксер розповів, чому зірвався його потенційний двобій проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Олександр Усик попросив відтермінувати перемовини щодо бою із Джозефом Паркером через давню травму. Попри це новозеландський боксер назвав іншу причину відмови Усика від поєдинку, передає 24 Канал із посиланням на The Ariel Helwani Show.

Чому Усик відмовився від бою із Паркером?

Паркер впевнений, що Усик просто шукав привабливіший у плані грошей поєдинок.

Чи справді Усик відмовився битися зі мною? Так. Не думаю, що це через страх або небажання прийняти виклик. Просто я з невеликої країни – Нової Зеландії, з Самоа, що розташована на іншому кінці світу. Бійці з інших регіонів мають більшу фан-базу, більше уваги. Можливо, причина в тому, що поєдинок з кимось іншим був би фінансово вигіднішим,

– заявив Джозеф.

Відзначимо, що після поразки новозеландець припустив, наскільки ймовірний його реванш проти Фабіо Вордлі.

"Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я йому бажаю всього найкращого та сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою. Однак розраховую на ще один бій з Вордлі", – сказав Паркер у коментарі Sky Sports.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?