Паркер рассказал, почему Усик сбежал от боя с ним
- Джозеф Паркер считает, что Усик отказался от боя с ним из-за финансово более выгодного поединка с другим соперником.
- После поражения Уордли, Паркер выразил желание провести реванш, хотя пока идет своей дорогой.
Джозеф Паркер 25 октября проиграл нокаутом Фабио Уордли и перестал быть обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Новозеландский боксер рассказал, почему сорвался его потенциальный поединок против абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Александр Усик попросил отсрочить переговоры о бое с Джозефом Паркером из-за давней травмы. Несмотря на это новозеландский боксер назвал другую причину отказа Усика от поединка, передает 24 Канал со ссылкой на The Ariel Helwani Show.
Почему Усик отказался от боя с Паркером?
Паркер уверен, что Усик просто искал более привлекательный в плане денег поединок.
Действительно ли Усик отказался драться со мной? Да. Не думаю, что это из-за страха или нежелания принять вызов. Просто я из небольшой страны – Новой Зеландии, с Самоа, что расположена на другом конце света. Бойцы из других регионов имеют большую фан-базу, больше внимания. Возможно, причина в том, что поединок с кем-то другим был бы финансово выгоднее,
– заявил Джозеф.
Отметим, что после поражения новозеландец предположил, насколько вероятен его реванш против Фабио Уордли.
"Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-то на реванш. Но сейчас, к сожалению, он уже имеет большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли", – сказал Паркер в комментарии Sky Sports.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
Противостояние Паркер – Уордли, которое состоялось в Лондоне, продолжалось 11 неполных раундов. В предпоследнем чемпионском раунде Фабио зажал соперника у канатов и начал безжалостно бить в голову Джозефа.
Судья не выдержал и вмешался в драку, сигнализировав о досрочной победе нокаутом британца.
За победный бой Уордли получил 500 тысяч долларов, а Паркер – два миллиона. Эти гонорары могут вырасти благодаря проданным трансляциям боксерского шоу.
Для Уордли эта победа стала 20-й на профи-ринге (19 – нокаутом). Фабио до сих пор не знает горького вкуса поражений.
Зато Паркер потерпел четвертое поражение в профессионалах, снова от представителя британского бокса. Всего за спиной Джозефа 36 побед (24 – нокаутом).