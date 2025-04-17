Колишній чемпіон світу спрогнозував переможця бою між Усиком і Паркером

Олександр Усик невдовзі битиметься проти Даніеля Дюбуа у реванші. Проте Джозеф Паркер залишається претендентом на бій проти українського чемпіона.

В'ячеслав Сенченко поділився думками щодо можливого бою між Олександром Усиком та Джозефом Паркером. Тренер дав неоднозначний прогноз на поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням РБК-Україна.

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Чи зможе Паркер здолати Усика

Колишній чемпіон світу вважає, що Олександр Усик буде фаворитом у бою проти Джозефа Паркера. Проте, на його думку, новозеландський боксер не легкий суперник для українця та може створити сенсацію.

Думаю, Усик все-таки розбере Паркера, але все можливо, і я б не став говорити про те, що Паркер не матиме взагалі шансів,

– сказав Сенченко.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBO, яким володіє українець. Новозеландець може зустрітись з переможцем реваншу Усик – Дюбуа.

Раніше WBO дозволила провести реванш між Усиком та Дюбуа 12 липня 2025 року на "Вемблі". В організації заявили, що бій за "абсолют" пріоритетніше, ніж захист титулу.