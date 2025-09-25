Паркер назвав людину від якої залежить його бій з Усиком: що сказав боксер
- Джозеф Паркер розповів від кого залежить, чи битиметься він з Олександром Усиком.
- Промоутер Едді Хірн вважає, що бій може не відбутися через недостатню мотивацію Усика битися за малі гроші.
Олександр Усик найближчим часом не битиметься з Джозефом Паркером. Український боксер хоче насолодитися відпочинком та залікувати давню травму.
Джозеф Паркер висловився, чи все-таки відбудеться його бій з Олександром Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю новозеландського боксера для Sky Sports.
Чи битиметься Паркер з Усиком?
Новозеландський боксер прокоментував рішення WBO зобов'язати Олександра Усик битися з переможцем бою Паркер – Вордлі. Джозеф вважає, що абсолютний чемпіон світу сам обиратиме свого наступного суперника.
Адже, коли ти чемпіон світу, ти маєш козирі при виборі бою, заявив Паркер. Тоді як ти претендент і хочеш побитися за титул та завоювати його у поєдинку, то мусиш чекати.
Цей бій можливий, але все залежить від того, кого Усик захоче обрати. А поки що я просто зосереджуюсь на тому, хто переді мною, і насолоджуюсь процесом. Якщо мені випаде така можливість (провести бій з Усиком – прим.), я відчуваю, що зможу показати щось інше,
– сказав Паркер.
Відзначимо, що Bloody Elbow повідомляв про те, що Едді Хірн розповів, чому бій Паркер – Усик може не відбутися. Промоутер заявив, що причина у мотивації, адже навіщо Олександру битися за малі гроші у складному поєдинку.
Усик – Паркер: що говорять у боксі про бій?
Джозеф Паркер висловився про відстрочку бою з Олександром Усиком. Боксер заявив, що наразі він сконцентрований на поєдинку з Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня.
Аліна Шатернікова висловилася про бій Усик – Паркер. Колишня чемпіонка наголосила, що українському боксеру навіть не дали відпочити після бою з Даніелем Дюбуа.
Промоутер Джозефа Паркера не вірить у травму Олександра Усика через яку було відтерміновано бій. Причиною для зневіри стали танці українського боксера на власному благодійному вечорі.