Олександр Усик найближчим часом не битиметься з Джозефом Паркером. Український боксер хоче насолодитися відпочинком та залікувати давню травму.

Джозеф Паркер висловився, чи все-таки відбудеться його бій з Олександром Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю новозеландського боксера для Sky Sports.

Чи битиметься Паркер з Усиком?

Новозеландський боксер прокоментував рішення WBO зобов'язати Олександра Усик битися з переможцем бою Паркер – Вордлі. Джозеф вважає, що абсолютний чемпіон світу сам обиратиме свого наступного суперника.

Адже, коли ти чемпіон світу, ти маєш козирі при виборі бою, заявив Паркер. Тоді як ти претендент і хочеш побитися за титул та завоювати його у поєдинку, то мусиш чекати.

Цей бій можливий, але все залежить від того, кого Усик захоче обрати. А поки що я просто зосереджуюсь на тому, хто переді мною, і насолоджуюсь процесом. Якщо мені випаде така можливість (провести бій з Усиком – прим.), я відчуваю, що зможу показати щось інше,

– сказав Паркер.

Відзначимо, що Bloody Elbow повідомляв про те, що Едді Хірн розповів, чому бій Паркер – Усик може не відбутися. Промоутер заявив, що причина у мотивації, адже навіщо Олександру битися за малі гроші у складному поєдинку.

Усик – Паркер: що говорять у боксі про бій?