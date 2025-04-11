WBO просять перенести бій Усика проти Паркера: як на це відреагував президент організації

Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Однак їх двобій можуть відтермінувати цей двобій.

Реванш проти Даніеля Дюбуа є пріоритетним для Олександра Усика. Тому поєдинку проти Джозефа Паркера має бути перенесений.

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Команда Усика звернулась до WBO

У WBO вже навіть надійшла петиція, у якій просять відтермінувати бій Усика проти Паркера. Президент боксерської організації Густаво Олівері розповів про відповідний лист, прохання якого розглянуть вже найближчим часом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Є петиція до чемпіонського комітету щодо розгляду об'єднавчого бою Усик-Дюбуа у надважкій вазі. Тому ми публічно оголосимо офіційне рішення щодо цього питання, включаючи статус обов’язкового претендента Паркера,

– заявив очільник WBO.

Якщо двобій Усик – Паркер відтермінують, то цілком можливо, що Олександр повернеться у ринг влітку 2025-го року реваншем проти Дюбуа. Якщо у WBO погодяться перенести захист поясу, то титул залишиться в українця. Даніель запевняв, що найкраще буде провести їх другу очну битву вже у липні поточного року.

У такому випадку Паркер у майбутньому може отримати поєдинок за звання "абсолюта" хевівейту, а перед цим побитись із умовним Ентоні Джошуа.